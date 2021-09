Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μιλούσε στην κάμερα και έσπρωξε ενοχλημένος φίλαθλο που ήθελε να βγάλουν selfie.

Ο Φαν Ντάικ επέστρεψε στη… δράση με την εθνική Ολλανδίας (μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη την περασμένη σεζόν) στο 1-1 των “οράνιε” με τη Νορβηγία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης κι ενώ έκανε δηλώσεις εντός αγωνιστικού χώρου, ο αμυντικός της Λίβερπουλ είχε ένα.. περιστατικό με οπαδό. Το συγκεκριμένο άτομο προσπάθησε να βγάλει μια selfie με τον Φαν Ντάικ, αλλά ο παίκτης της Ολλανδία τον απώθησε ενοχλημένος.

Van Dijk refusing to take a selfie so he can finish a interview 😂 pic.twitter.com/phgPiZqYkE