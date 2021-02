Ο Φερνάντο Τόρες έγινε «ντουλάπα» στο γυμναστήριο (pic)

Μετά από μία τεράστια καριέρα 18 χρόνων στο ποδόσφαιρο, ο Φερνάντο Τόρες “κρέμασε” το 2019 τα παπούτσια του, σε ηλικία 34 ετών, όμως δεν “έκοψε” σε καμία περίπτωση το γυμναστήριο.

Την ώρα που πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές παίρνουν κιλά μετά την απόσυρσή τους από την ενεργό δράση, ο παλαίμαχος Ισπανός επιθετικός πρόσθεσε μυϊκό όγκο, με τη δουλειά του στο γυμναστήριο να είναι εντυπωσιακή.

Μία φωτογραφία του που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, τον δείχνει να έχει γίνει… ντουλάπα με μυς και πολλοί αναρωτιούνται αν θα ξεκινήσει μία νέα καριέρα στο Body Building.

Torres went from “El niño” to “El Hombre” after retiring 😭 pic.twitter.com/beJQdWgIcQ