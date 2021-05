Ο Φερνάντο Τόρες, σε αντίθεση με τους περισσότερους παίκτες, όταν αποσύρθηκε, αποφάσισε να το ρίξει ακόμα περισσότερο στη γυμναστική, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Για την ακρίβεια, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έχει γίνει τούμπανο, κάνοντας στροφή στην καριέρα του. Δεν ασχολείται πλέον με το ποδόσφαιρο και το έχει ρίξει στην πυγμαχία και τα βάρη.

Ο 36χρονος Ισπανός έχει γίνει “διπλάσιος” και σε τίποτα δεν θυμίζει τον ποδοσφαιριστή που έκανε άνω-κάτω τις αντίπαλες άμυνες.

Δείτε φωτογραφίες του:

Fernando Torres vs Jake Paul on the cards… 👀 https://t.co/HtHE45x6Tp May 7, 2021

Fernando Torres, once of Liverpool, shows off continued transformation with boxing skills pic.twitter.com/84DpMKdM87 — Shane (@SugarShane1988) May 7, 2021

Our ex striker Fernando Torres in a body building and looks a shock body transformation pic.twitter.com/sVQIJFac3W — Addisu (@ASisaynew) May 8, 2021

Δείτε βίντεο από όταν μεγαλουργούσε στους αγωνιστικούς χώρους: