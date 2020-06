Ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ θα παίξει μπάσκετ στο τουρνουά TBT έχοντα στο πλευρό του πρώην και νυν παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Στο γνωστό τουρνουά των ΗΠΑ συμμετέχουν ομάδες επαγγελματιών κι ερασιτεχνών αθλητών, “μάχονται” για έπαθλο δύο εκατομμυρίων. Η… φετινή έκδοση θα γίνει τον Ιούλιο, αλλά θα είναι… περιορισμένη, αφού θα έχει διάρκεια 10 ημερών και μόνο με 24 ομάδες (από 64 που παίζουν κανονικά).

Η ομάδα του Floyd Mayweather λέγεται “The Money” και μαζί με τον θρυλικό πυγμάχο θα βρεθούν οι πρώην ερυθρόλευκοι Κάιλ Γουίλτζερ, Τρεμέλ Ντάρντεν και Γουίλι Ριντ αλλά και ο νυν “πράσινος”, Τζέικομπ Γουάιλι.

Την ομάδα ολοκληρώνουν δύο παίκτες της τουρκικής Μπελεντίγε (Τζόρντον Κρόφορντ, Πέιτον Όλντριτζ), ο 38χρονος Έρνεστ Τζόζεφ Γκάλουπ, ο Νικ Τζόνσον της Τουρκ Τέλεκομ και ο Τζεφ Λεντμπέτερ που παίζει στην G-League.

