Ο Φιλ Φόντεν της πρωταθλήτριας Αγγλίας, Μάντσεστερ Σίτι, θέλει να συνεχίσει την εκπληκτική του σεζόν και με τη φανέλα των “τριών λιονταριών” στο Euro 2020 και να… θυμίσει Πολ Γκασκόιλ.

Εκτός γηπέδου τα κατάφερε μάλιστα ήδη, αφού έβαψε και κούρεψε τα μαλλιά του, όπως ο “Γκάζα” στο Euro του 1996, οπότε και η Αγγλία έφθασε μέχρι τα ημιτελικά, χάνοντας στα πέναλτι από τη μετέπειτα τροπαιούχο Γερμανία.

“Με vibes από το Euro 1996” έγραψε στο instagram ο νεαρός Άγγλος μεσοεπιθετικός, σε φωτογραφία από το κούρεμά του, το οποίο είναι όντως αρκετά κοντά σε αυτό του θρύλου του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Wasn’t convinced on the Foden & Gazza comparisons, but now he’s dyed his hair I’m fully sold & it’s coming home! pic.twitter.com/sONL16MoR9