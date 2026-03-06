Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ο Φώτης Ιωαννίδης έμεινε για περίπου δύο μήνες εκτός των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Σπόρτινγκ Λισαβόνας αλλά ξεπέρασε τελικά το πρόβλημα τραυματισμού στο δεξί του γόνατο και είναι έτοιμος πλέον να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο Φώτης Ιωαννίδης υπέστη υποτροπή στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, στον ημιτελικό του League Cup με την Γκιμαράες (11.01.2026), πρόβλημα το οποίο είχε πρωτοεμφανιστεί τον Νοέμβριο και τον είχε υποχρεώσει να χάσει τα τελευταία δύο ματς της εθνικής στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και τρία παιχνίδια της Σπόρτινγκ Λισαβόνας σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Champions League.

Ο 26χρονος Έλληνας επιθετικός ολοκλήρωσε την αποθεραπεία του και από χθες (05.03.2026) συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις των “λιονταριών”. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της πορτογαλικής εφημερίδας “A Bola” ο Ιωαννίδης είναι στην αποστολή της ομάδας της Λισαβόνας για το αυριανό εκτός έδρας ματς κόντρα στην Μπράγκα, αλλά δεν είναι σίγουρο πως θα χρησιμοποιηθεί από τον προπονητή του.