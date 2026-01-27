Αθλητικά

Ο Φώτης Ιωαννίδης επιστρέφει στη δράση με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και είναι διαθέσιμος για τους επόμενους αγώνες της ομάδας της Λισαβόνας
Ο Φώτης Ιωαννίδης
Ο Φώτης Ιωαννίδης σε ματς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας (ΦΩΤΟ Reuters)

Ο Φώτης Ιωαννίδης ετοιμάζεται για το κυριακάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Φώτης Ιωαννίδης ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο δεξί γόνατο και είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση. Ο 25χρονος διεθνής Έλληνας επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας είχε χτυπήσει στον έσω πλάγιο σύνδεσμο και είναι πλέον διαθέσιμος.

Η επιστροφή του πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού θα γίνει στο εντός έδρας παιχνίδι της πορτογαλικής ομάδας με τη Νασιονάλ Μαδέιρα για το πρωτάθλημα.

Μέχρι τώρα, ο Φώτης Ιωαννίδης μετράει 19 συμμετοχές με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σημειώνει 4 γκολ και 2 ασίστ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
162
151
118
104
56
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo