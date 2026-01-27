Ο Φώτης Ιωαννίδης επιστρέφει στη δράση με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ο Φώτης Ιωαννίδης ετοιμάζεται για το κυριακάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Φώτης Ιωαννίδης ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο δεξί γόνατο και είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση. Ο 25χρονος διεθνής Έλληνας επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας είχε χτυπήσει στον έσω πλάγιο σύνδεσμο και είναι πλέον διαθέσιμος.

Η επιστροφή του πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού θα γίνει στο εντός έδρας παιχνίδι της πορτογαλικής ομάδας με τη Νασιονάλ Μαδέιρα για το πρωτάθλημα.

Μέχρι τώρα, ο Φώτης Ιωαννίδης μετράει 19 συμμετοχές με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σημειώνει 4 γκολ και 2 ασίστ.