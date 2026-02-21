Αθλητικά

Ο Φώτης Ιωαννίδης επιστρέφει στην αγωνιστική δράση για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ξεπέρασε τον τραυματισμό στο γόνατο ο Ιωαννίδης
Ο Ιωαννίδης
Ο Ιωαννίδης σε αγώνα της Σπόρτινγκ / REUTERS/Pedro Nunes

Μετά από πάνω από ένα μήνα εκτός με τραυματισμό, ο Φώτης Ιωαννίδης αναμένεται να επιστρέψει σε αγωνιστική δράση στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς θα είναι διαθέσιμος για το ματς Με τη Μορεϊρένσε.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μορεϊρένσε για την 23η αγωνιστική της Primeira Liga στην Πορτογαλία και ο Φώτης Ιωαννίδης είναι πλέον πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχής, αφήνοντας πίσω του το πρόβλημα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου.

Το γεγονός επιβεβαίωσε ο προπονητής του, Ρουίζ Μπόρζες, αναφέροντας για τους τραυματίες τα εξής: «Δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες. Ο Ζένο δεν αισθάνεται 100% καλά από τον τραυματισμό του, ίσως σε μια-δυο εβδομάδες ακόμα, αλλά δεν είμαι σίγουρος.

Δεν ρώτησα τον γιατρό γι’ αυτό. Αλλά πιστεύω ότι είναι κοντά στο να επιστρέψει στο 100%. Ο Φώτης είναι το ίδιο. Αλλά μπορεί να είναι στην ομάδα για αύριο, σε αντίθεση με τον Ζένο».

