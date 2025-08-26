Ο Φώτης Ιωαννίδης θέλει να πάει στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας σύμφωνα με την «A Bola»

Ο Φώτης Ιωαννίδης παραμένει ο μεγάλος στόχος της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τον διεθνή επιθετικό να έχει στο μυαλό του μόνο τα «λιοντάρια» όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η «A Bola» με τη μεταγραφή να αναμένεται να φτάσει τα 21 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Φώτης Ιωαννίδης αποτελεί το μεγάλο στόχο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας μετά την αποχώρηση του Βίκτορ Γιόκερες, με τους νταμπλούχους Πορτογαλίας μετά τον Γιώργο Βαγιαννίδη να θέλουν να αποκτήσουν άλλο ένα ποδοσφαιριστή από τον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα, από την Ιβηρική χώρα υποστηρίζεται πως οι δυο πλευρές θα συμφωνήσουν για πενταετές συμβόλαιο με το μοναδικό που εκκρεμεί για να υπάρξει ντιλ είναι η συμφωνία ανάμεσα στην Σπόρτινγκ και τον Παναθηναϊκό. Η αρχική πρόταση των Πορτογάλων ήταν στα 18 εκατομμύρια ευρώ, με τους «πράσινους» να θέλουν τουλάχιστον 22.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα δεν αποκλείεται τελικά να υπάρξει συμφωνία στα 20-21 με τον Φώτη Ιωαννίδη να αποτελεί τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που η μεταγραφή τελικά πραγματοποιηθεί.