Ο Ταξιάρχης Φούντας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Ραπίντ. “Διπλό” με ανατροπή για την ομάδα της Βιέννης, με τον Έλληνα διεθνή να πετυχαίνει και πάλι γκολ.

“Έλαμψε” και πάλι ο Ταξιάρχης Φούντας και βοήθησε τη Ραπίντ Βιέννης να περάσει νικηφόρα (2-1) από την έδρα της Ζανκτ Πέλτεν, για την 3η αγωνιστική του αυστριακού πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 6′, αλλά ο Ταξιάρχης Φούντας φρόντισε να επαναφέρει τις… ισορροπίες (1-1) σκοράροντας στο 15΄ για τη Ραπίντ με όμορφο σουτ από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Καρά με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό σκορ, χαρίζοντας στους φιλοξενούμενους το δεύτερο τους «τρίποντο» στο πρωτάθλημα.

Ο Φούντας έφτασε έτσι τα 18 γκολ στο πρωτάθλημα σε 30 εμφανίσεις. Για τη Ραπίντ Βιέννης, μόνο ένας ποδοσφαιριστής έχει σημειώσει ανάλογη επίδοση. Ήταν ο Ζόραν Στογιαντίνοβιτς, που είχε επίσης 18 γκολ στις 30 πρώτες του εμφανίσεις.

Συνολικά, ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έχει πετύχει 26 γκολ σε 34 παιχνίδια.

