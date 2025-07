O Φουρνιέ είδε το Ελλάδα – Γαλλία και σχολίασε τον Νεοκλή Αβδάλα

Ο Εβάν Φουρνιέ είδε τον προημιτελικό ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία για το Eurobasket U20 και απάντησε σε ερώτηση φίλου του Παναθηναϊκού για τον Νεοκλή Αβδάλα.

O Εβάν Φουρνιέ παρακολούθησε τον συγκλονιστικό αγώνα της Ελλάδας με τη Γαλλία που κρίθηκε υπέρ των τρικολόρ στα τελευταία δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σχολίασε στο «X» γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλή μάχη παιδιά».

Στη συνέχεια «απάντησε» σε φίλο του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε απαντήσει στην ανάρτησή του με τον Νεοκλή Αβδάλα: «Καλός παίκτης! Μπορεί να γίνει πραγματικά καλός εάν προσαρμόσει κάποια πράγματα» ανέφερε ο Εβάν Φουρνιέ.

Good player! Can be really good if he adjusts a few things