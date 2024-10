Ο Φράνσις Τιαφό έγινε έξαλλος με τον διαιτητή και τον έβρισε μετά τον αποκλεισμό του στη Σανγκάη

Ο Φράνσις Τιάφο ηττήθηκε με ανατροπή (2-1 σετ) από τον Ρομάν Σαφιούλιν για τον 3ο γύρο του Shanghai Masters. Με τη λήξη του αγώνα, ο Αμερικανός “ξέσπασε” κατά του διαιτητή της αναμέτρησης, Τζίμι Πινοαργότε (Εκουαδόρ), βρίζοντάς τον.

Χωρίς να διστάσει δευτερόλεπτο, ο Φράνσις Τιαφό “στόλισε” τον διαιτητή, Τζίμι Πινοαργότε, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα του στο Shanghai Masters.

Όλα ξεκίνησαν από ένα time-violation που δέχθηκε ο Αμερικανός στο tie-break του 3ου set, με το σκορ στο 5/5. Ο Τιάφο αμφισβήτησε έντονα την παρατήρηση του διαιτητή, τονίζοντας ότι είχε προλάβει να πετάξει ψηλά το μπαλάκι, με τον διαιτητή να μην αλλάζει άποψη.

Ο Αμερικανός σέρβιρε έτσι με δεύτερο σερβίς (σ.σ. κι έτσι πιο προσεκτικά) και στη συνέχεια δέχθηκε mini-break (6/5), με τον Σαφιούλιν, για να χάσει τείκά το παιχνίδι (7/5) και την πρόκριση.

