Ο Γεντβάι έβαλε το γκολ της χρονιάς με ανάποδο ψαλίδι στο Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός

Γκολ καριέρας από τον Κροάτη αμυντικό του τριφυλλιού
Ο Γεντβάι πανηγυρίζει το φοβερό του γκολ στις Σέρρες (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Ο Γεντβάι πανηγυρίζει το φοβερό του γκολ στις Σέρρες (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο Τιν Γεντβάι έχει μετατραπεί σε… σκόρερ στα χέρια του Ράφα Μπενίτεθ, με τον Κροάτη αμυντικό να ξεκινάει βασικός για δεύτερο σερί παιχνίδι του Παναθηναϊκού και να βρίσκει και πάλι δίχτυα.

Μετά το γκολ με τον ΠΑΟΚ, ο Τιν Γεντβάι σκόραρε και στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες και μάλιστα με ασύλληπτο τρόπο!

Για την ακρίβεια, ο Κροάτης αμυντικός πέτυχε το γκολ της χρονιάς και σίγουρα το πιο όμορφο τέρμα της καριέρας του, αφού έγραψε το 0-2 με απίθανο ανάποδο ψαλίδι.

Δείτε το γκολ του Γεντβάι, πατώντας ΕΔΩ.

Ο Γεντβάι βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής του Πανσερραϊκού σαν κλασικός σέντερ φορ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πανσερραϊκού με μαγικό τρόπο, μετά από ασίστ του Τετέ.

Αθλητικά
