Ο Γιακουμάκης «τρελαίνει» τους Ολλανδούς, τέσσερα γκολ στη Φίτεσε (video)

Για μια ακόμα φορά στην Eredivisie, ο Γιώργος Γιακουμάκης, «μάτωσε» τα αντίπαλα δίχτυα. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της εντός έδρας νίκης της Φένλο επί της Φίτεσε (4-1).

Ο Γιώργος Γιακουμάκης πέτυχε τέσσερα γκολ στη νίκη της Φένλο επί της Φίτεσε (4-1), σκοράροντας μάλιστα τρία τέρματα στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός «κούνησε» τα αντίπαλα δίχτυα στο 16’, στο 28’, στο 43’ και στο 80. Το μοναδικό γκολ των φιλοξενούμενων ήρθε στο 60′ από τον Μπρόχα.

Να αναφέρουμε ότι ο Γιώργος Δώνης έκανε το ντεμπούτο του με τους γηπεδούχους και έγινε αλλαγή λίγο μετά το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους.

Giorgos Giakoumakis just did this for Venlo against Vitesse to score his hat trick



Absolute madness!#vvvvit (: @DizziyTV)pic.twitter.com/DhJoWU02QX