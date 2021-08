O Γιάννης Αντετοκούνμπο αγόρασε μετοχές της ομάδας μπέιζμπολ, Μιλγουόκι Μπρούερς, επενδύοντας στην πόλη του Μιλγουόκι, η οποία τον στήριξε στα πρώτα του βήματα στο NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φόρεσε τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπρούερς των οποίων έγινε μέτοχος και έστειλε το μήνυμα του.

«Το Μιλγουόκι με έκανε αυτό που είμαι σήμερα. Με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Το Μιλγουόκι επένδυσε πολλά σε μένα και θέλω να επενδύσω ξανά στην πόλη του Μιλγουόκι. Απλώς λατρεύω το Μιλγουόκι», ανέφερε ο Ελληνας πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς, ομάδα με την οποία κατέκτησε επίσης, δύο τίτλους MVP της χρονιάς και ένα βραβείο MVP στους ΝΒΑ Finals.

«Είναι τιμή μας που ο Γιάννης εντάχθηκε στην ομάδα των επενδυτών του Μιλγουόκι Μπρούερς. Ο Γιάννης είναι ένας μεγάλος αθλητής, παγκόσμιος πρωταθλητής και ένας πραγματικός τοπικός ήρωας με διεθνή φήμη», ανέφερε ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης των Μιλγουόκι Μπρούερς, Μαρκ Ατανάσιο.

“Milwaukee made me who I am today. It made me a better person, a better man. Milwaukee invested a lot in me, and I want to invest back into the City of Milwaukee…I just love Milwaukee.”



