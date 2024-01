Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μεγαλουργεί στα παρκέ του NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά παράλληλα αυξάνει και τα επιχειρηματικά του “βήματα” εκτός μπάσκετ, ανακοινώνοντας και την έναρξη μίας νέα κινηματογραφικής εταιρείας παραγωγής.

Πρόκειται για την εταιρεία Improbable Media, η οποία και θα κάνει… ντεμπούτο με μία ταινία 108 λεπτών για τον ίδιο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Θα είναι ένα ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Giannis: The Marvelous Journey», για τη ζωή του ίδιου του Έλληνα αθλητή, από την Αθήνα και τα Σεπόλια μέχρι το NBA.

Το γεγονός ανακοίνωσε ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με μία ανάρτηση στα social media, όπου και επισήμανε τα εξής: «Με υπερηφάνεια ανακοινώνω την έναρξη του @ImprobableMedia με την οικογένειά μου και την πρώτη μας παραγωγή μεγάλου μήκους. Είναι η αληθινή ιστορία για το ταξίδι μου και της οικογένειάς μου και ανυπομονώ να τη μοιραστώ μαζί σας. Πρεμιέρα 19 Φεβρουαρίου στην PrimeVideo».

Proud to announce the launch of @ImprobableMedia with my family and our first feature length production. It’s the true story about me and my family’s journey and I can’t wait to share it with you. Premieres February 19th on @PrimeVideo 🙏🏾🙌🏾 pic.twitter.com/OKqF6rv74J