Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στο Σάρλοτ Χόρνετς – Μιλγουόκι Μπακς, αλλά το… διασκέδασε στον πάγκο, δίνοντας το δικό του… σόου για τους οπαδούς.

Όπως έχει συνηθίσει τη φετινή σεζόν δε, όταν δεν αγωνίζεται για την ομάδα του, ο Αντετοκούνμπο το έριξε και στο φαγητό, αφού ξεκίνησε με ποπ κορν και στη συνέχεια η κάμερα τον “έπιασε” να τρώει και μία μπάρα δημητριακών.

Ο ίδιος ο “Greek Freak” ανέβασε μάλιστα και σχετικό video στα δικά του social media, όπου και έγραψε στη λεζάντα: “Εξαιρετική ομαδική νίκη! Ευχαριστώ για τα σνακ”.

Great team win!!!! Thanks for the snacks 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/A6QFhj8Fah