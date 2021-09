Το Eurobasket 2020 θα γίνει περίπου σε 1 χρόνο από τώρα και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε τα.. καλύτερα νέα στην Εθνική Ελλάδας.

Στο Προολυμπιακό τουρνουά δεν μπόρεσε να αγωνιστεί, αφού έφτασε μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ με τους Μπακς, κατακτώντας το πρωτάθλημα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όμως θέλει να βοηθήσει την εθνική Ελλάδας.

Ο MVP των τελικών του ΝΒΑ εξέφρασε τη θέληση να βοηθήσει την “Γαλανόλευκη” στο Eurobasket του 2022, φέρνοντας… χαμόγελα στην ομάδα. Ο “Greek freak” επιβεβαίωσε πρώτη φορά –επισήμως– ότι θα παίξει στο τουρνουά.

«Βλέπω την κάθε μέρα ξεχωριστά, αλλά δεν μπορώ να περιμένω…» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του, ποστάροντας το twitter με το σχετικό promo της FIBA.

Υπενθυμίζεται ότι το Eurobasket του 2022 είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το διάστημα 1-18 Σεπτεμβρίου σε Τσεχία, Γεωργία, Ιταλία και Γερμανία. Η εθνική Ελλάδας μετέχει στον 3ο όμιλο, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίσει τις Εσθονία, Ουκρανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία και Κροατία.

Taking it day by day. But I can’t wait 💪🏾🔥🇬🇷 https://t.co/I08HlPUAuM