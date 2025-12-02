Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειχνε τις πληγές του και παρακαλούσε τους διαιτητές για ένα φάουλ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους πιο αδικημένους παίκτες στο NBA, με τον Έλληνα σούπερ σταρ των Μπακς να πρέπει να ματώσει για να πάρει ένα φάουλ. Για την ακρίβεια, καμία φορά δεν παίρνει ούτε ματωμένος φάουλ…

Ένα απίθανο σκηνικό έγινε κατά τη διάρκεια του αγώνα των Μπακς με τους Γουίζαρντς στην Ουάσινγκτον, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δέχεται απανωτά σκληρά μαρκαρίσματα και να παρακαλάει τους διαιτητές για ένα φάουλ

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ είδε τον πρώην συμπαίκτη του και κουμπάρο του, Κρις Μίντλετον, να του κάνει φάουλ αφού έβαλε το καλάθι, αλλά τους διαιτητές να μην σφυρίζουν τίποτα.

Ο ηγέτης των Μπακς πήγε προς το μέρος της Ντάνικα Μόσερ και της έδειξε τις πληγές του στα χέρια από τα μαρκαρίσματα, ικετεύοντας κυριολεκτικά για ένα φάουλ.

Giannis PLEADING with the ref after Khris Middleton gets away with a little slap at the arm pic.twitter.com/XLI2pxvAh3 — Follow HeavenlyBuckets (@Heavenlybuckets) December 2, 2025

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι διαιτητές δεν προστατεύουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Κάτι ανάλογο έγινε και στο πρόσφατο Eurobasket, με τον Βασίλη Σπανούλη να φωνάζει πολλές φορές για τον τρόπο που οι ρέφερι αντιμετώπισαν τον απόλυτο σταρ της Εθνικής Ελλάδας.