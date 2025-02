Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε σόου στο NBA All Star Game: Ο ελληνοτουρκικός διάλογος με τον Σενγκούν και τα βρώμικα παπούτσια

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να αγωνιστεί στο NBA All Star Game, μιας και ήταν τραυματίας, ωστόσο πήγε κανονικά στη μεγάλη γιορτή και έδωσε, μάλιστα, τρελό σόου εκτός παρκέ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ήθελε πολύ να αγωνιστεί και φέτος στο NBA All Star Game, αλλά ένας τραυματισμός τον άφησε εκτός παρκέ στο Σαν Φρανσίσκο.

Ωστόσο, ο Έλληνας σούπερ σταρ πήγε κανονικά στη γιορτή του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο και αποθεώθηκε, μάλιστα, στην παρουσίαση των παικτών.

Το μεγάλο σόου, βέβαια, το έδωσε στα αποδυτήρια. Αρχικά ο Έλληνας σούπερ σταρ συμμετείχε σε μια ανταλλαγή τουρκικών λέξεων με τον Αλπερέν Σενγκούν των Ρόκετς.

Στη συνέχεια είχε ένα επικό διάλογο με τα παιδιά του που τον κατηγόρησαν για «βρώμικα παπούτσια», με τον ίδιο να τους εξηγεί ότι με αυτά τα παπούτσια «πρέπει να ταΐσουμε την οικογένεια».

“STINKY SHOES.”



This moment with @Giannis_An34 and his sons pic.twitter.com/pnq6veEyTC