Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε υποσχεθεί στον χαμηλά αμειβόμενο Λίαμ Ρόμπινς το NBA Cup: «Τώρα μπορείς να πάρεις το σπίτι που ήθελες»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι τεράστιος μπασκετμπολίστας αλλά και σπουδαίος άνθρωπος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε μία μοναδική παράσταση τον τελικό του Λας Βέγκας, οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη επί των Θάντερ και στην κατάκτηση του NBA Cup.

Κάθε παίκτης της ομάδας του Μιλγουόκι θα πάρει μια αμοιβή 514.971 δολαρίων για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν στο ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει ανάγκη αυτά τα χρήματα, μιας και ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με τους Μπακς, δεν ισχύει, όμως, το ίδιο και για τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ φρόντισε να δώσει τον καλύτερο του εαυτό, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι συμπαίκτες του και το επιτελείο της ομάδας θα απολαύσουν μια αμοιβή που αλλάζουν τη ζωή τους.

Ένας από τους παίκτες που είχε ανάγκη τα χρήματα ήταν ο Λίαμ Ρόμπινς, παίκτης με two-way (όχι εγγυημένο δηλαδή) συμβόλαιο για τους Μπακς.

Giannis promised Bucks rookie Liam Robbins that they will win the NBA CUP so he can buy a house in Iowa with his winnings



You really can’t hate on Giannispic.twitter.com/4xnJ7yqlaw