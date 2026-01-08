Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε double double στην ήττα των Μπακς από τους Γουόριορς με 120-113

Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν 120-113 στην έδρα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει τρομερό παιχνίδι σημειώνοντας double double.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόραρε 34 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ στους συμπαίκτες του. Ο Έλληνας σταρ δεν είχε άξιο συμπαραστάτη στο Σαν Φρανσίσκο για να καταφέρουν οι Μπακς να πάρουν τη νίκη.

Οι Ρόλινς και Πόρτερ στάθηκαν μόνο με 16 και 15 πόντους αντίστοιχα. Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ μοίρασε και 9 ασίστ. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε για τα «ελάφια».

Για τους νικητές ο Στεφ Κάρι με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος με τον Μέλτον και τον Μπάτλερ να τον στηρίζουν με 22 και 21 πόντους αντίστοιχα.

Οι Μπακς παραμένουν στην 11η θέση της ανατολικής περιφέρειας του NBA με ρεκόρ 16-21, ενώ οι Γουόριορς είναι στην 8η θέση της Δύσης με 20 νίκες και 18 ήττες.

Επόμενος αντίπαλος της παρέας του Αντετοκούνμπο θα είναι οι Λέικερς τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/01/26, 05:30) στο Λος Άντζελες σε μία δύσκολη αναμέτρηση, που καλούνται να κερδίσουν για να μη μείνουν ακόμα πιο πίσω στη βαθμολογία.

Ο απολογισμός του Greek Freak

34 πόντοι

13/18 δίποντα

2/4 τρίποντα

2/7 βολές

10 ριμπάουντ

5 ασίστ

2 λάθη

4 φάουλ

+3 στο +/- σε 31 λεπτά

Ο Έλληνας σταρ αντάλλαξε μερικές κουβέντες με τον Ντρέιμοντ Γκριν στο δεύτερο δεκάλεπτο μετά από ένα φάουλ του Αμερικανού πάνω του, χωρίς όμως το περιστατικό να παίρνει μεγάλη διάσταση.

ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ (Στιβ Κερ): Μπάτλερ 21 (5/10 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 8/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκριν 14 (3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ποστ 11 (1), Μούντι 9 (3/6 τρίποντα), Κάρι 31 (9/12 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 4/5 βολές, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ποτζέμσκι 2 (6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σάντος 2, Μέλτον 22 (3/4 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 1/2 βολές), Χόρφορντ 8 (2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 μπλοκ), Ρίτσαρντ.

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 11 (3/6 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 34, Τέρνερ 13 (2), Πόρτερ 15 (6/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 5 λάθη), Ρόλινς 16 (5/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τρεντ 5 , Κούζμα 13 (2), Πόρτις 6 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χάρις.