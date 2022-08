Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει την προετοιμασία του με την Εθνική Ελλάδας για το Eurobasket του Σεπτεμβρίου και φαίνεται ότι το απολαμβάνει ιδιαίτερα.

Σε νέα του ανάρτηση στα social media, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε μία φωτογραφία του που πανηγυρίζει μαζί με τον Νικ Καλάθη ένα από τα καρφώματά του κόντρα στην Ισπανία και έγραψε: «Είμαι εδώ για το ταξίδι».

Ο “Greek Freak” φροντίζει πάντα να κοιτάει προπόνηση με την προπόνηση και αγώνα με τον αγώνα την εξέλιξή του, γεγονός που τον έχει φέρει μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ.

I’m here for the ride 😤😤 pic.twitter.com/I2CmBPR1NX