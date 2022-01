Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε την ασίστ της χρονιάς στο παιχνίδι Μπακς – Νικς, δείχνοντας ότι έχει μάτια και στην… πλάτη.

Ο κορυφαίος Έλληνας φόργουορντ είχε κλειστεί στη γωνία από την άμυνα των Νικς, ωστόσο κατόρθωσε να βρει τον ελεύθερο Γκρέισον Άλεν, ο οποίος τον περίμενε περίπου έξι μέτρα πιο μακριά, διαγώνια στην πλάτη του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, χωρίς να βλέπει, κατόρθωσε να δώσει την ασίστ στον σουτέρ των Μπακς, ο οποίος ευστόχησε στο τρίποντο που επιχείρησε.

Δείτε την τρομερή ασίστ του Αντετοκούνμπο:

GIANNIS WITH THE DIME OF THE YEAR!! 😱😱😱@Bucks | #FearTheDeer pic.twitter.com/TXpBqsANRF