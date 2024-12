Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει το δεύτερο καλύτερο κάρφωμα των τελευταίων 25 χρόνων στο ΝΒΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φημίζεται για τα εκπληκτικά του καρφώματα, με τον «Greak Freak» να έχει το δεύτερο καλύτερο των τελευταίων 25 ετών στο ΝΒΑ.

Ανήμερα Χριστουγέννων, το ΝΒΑ θέλησε να παρουσιάσει ένα video με τα καλύτερα καρφώματα που έχουν σημειωθεί την τελευταία 25ετία στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει την τιμητική του.

Ο «Greak Freak» βρίσκεται στο Νο2 της κατάταξης, με το εξωπραγματικό καλάθι που σημείωσε με τους Μιγλουόκι Μπακς απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς να έχει μείνει στην ιστορία! Συγκεκριμένα στις 7 Φεβρουαρίου του 2018, ο «Giannis» είχε κάνει τον κόσμο να μείνει άφωνος, όταν σε μια ωραία συνεργασία με τον Κρις Μίντλετον, ο 30χρονος star κάρφωσε στο αντίπαλο καλάθι, πηδώντας πάνω από τον Τιμ Χάρνταγουεϊ.

Έχουν περάσει σχεδόν 7 χρόνια από εκείνο το βράδυ, αλλά η στιγμή είναι ακόμα αξέχαστη.

TOP DUNKS of last 25 YEARS



At No. 1… “THE LOB, THE JAM!!!”



CP3 DeAndre Jordan https://t.co/KmxfcEURL4 pic.twitter.com/KS9GvwIDiA