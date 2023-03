Το ΝΒΑ φαίνεται πως σκέφτεται να ακυρώσει το triple double που πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς στην έδρα των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς (117-111)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε το 4ο φετινό του triple-double στο NBA, με μια… αμφισβητούμενη κίνηση, δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς στην έδρα των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ μέτρησε 23 πόντους (6/12 δίποντα, 11/15 βολές), μάζεψε 10 ριμπάουντ, μοίρασε 13 ασίστ, ενώ 3 τάπες αλλά και τρία λάθη σε 36 λεπτά.

Δευτερόλεπτα πριν λήξει ο αγώνας και με το παιχνίδι να έχει κριθεί, ο Αντετοκούνμπο έτρεξε στο αντίπαλο καλάθι και πέταξε την μπάλα στο ταμπλό για να πάρει το 10ο ριμπάουντ του και να ολοκληρώσει το triple double.

Το γεγονός ότι αστόχησε επίτηδες για να πάρει το ριμπάουντ και να «φτιάξει» τα στατιστικά του, είναι πιθανό να οδηγήσει το NBA στην απόφαση να ακυρώσει το 10ο ριμπάουντ του. Μάλιστα, στο παρελθόν είχε επιβληθεί σε παίκτη και πρόστιμο για διακωμώδηση του αθλήματος, σε ανάλογη κίνηση (το 2003 ο Ρίκι Ντέιβις των Καβαλίερς πήρε ανάλογο ριμπάουντ, κάνοντας σουτ στο καλάθι της δικής του ομάδας).

And just like that Giannis gets the triple-double!! pic.twitter.com/oKWDoNrQzL