Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν των 76ers με 118-117 στην πρεμιέρα τους στο NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι «διπλός» και να κάνει νέο ρεκόρ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε double-double στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς επί των Σίξερς, έχοντας 23 πόντους (10/19 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/9 βολές), 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 35 λεπτά συμμετοχής.

Ο “Greek freak” ανέβηκε, έτσι, ένα ακόμα “σκαλοπάτι” στον… μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, αφού ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ στη λίστα με τα περισσότερα καλάθια στην ιστορία των Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε τα 5.905 καλάθια στην καριέρα του ξεπερνώντας τον Τζαμπάρ, που ειχε 5.902 καλάθια με τους Μπακς την περίοδο 1969-75.

Πλέον ο «Greek Freak» είναι πρώτος σε αγώνες, λεπτά συμμετοχής, πόντους, ασίστ, μπλοκ, αμυντικά ριμπάουντ, βολές, triple-doubles και καλάθια, ενώ είναι 2ος σε συνολικά ριμπάουντ, 4ος σε κλεψίματα και 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ.

Nobody has made more Bucks field goals than Giannis. pic.twitter.com/55b1xUk3WC