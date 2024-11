Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε ξανά «30άρα» αλλά οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν αρνητικό σερί 4-0

Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν με 122-99 από τους Μέμφις Γκρίζλις και “τρέχουν” πλέον ένα αρνητικό σερί με 4 διαδοχικές ήττες, παρά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σε αυτό το διάστημα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πετύχει τρεις “30άρες” με συνολικά 127 πόντους, 44 ριμπάουντ και 22 ασίστ, αλλά η δική του προσπάθεια δεν φαίνεται να αρκεί στους Μιλγουόκι Μπακς, στο ξεκίνημα της σεζόν στο NBA.

Ο “Greek Freak” ήταν απαρηγόρητος έτσι απαρηγόρητος μετά το τέλος του αγώνα με τους Μέμφις Γκρίζλις, όπου πέτυχε πάνω από το 1/3 των πόντων της ομάδας του.

Giannis last four games:



37 PTS | 11 REB | 4 AST

38 PTS | 11 REB | 5 AST

22 PTS |12 REB | 7 AST

30 PTS | 10 REB | 6 AST



0-4 in that stretch.