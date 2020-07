Έτοιμος να… λανσάρει το δεύτερο παπούτσι του, με το όνομα “Zoom Freak 2” είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως φάνηκε και από το ποστάρισμα που έκανε.

Πέρασε ένας χρόνος μετά την κυκλοφορία του πρώτου παπουτσιού, που έφερε την… υπογραφή του, το “Zoom Freak” και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προανήγγειλε την έλευση του “Zoom Freak 2”.

Ο “Greek freak” θέλησε να προετοιμάσει τους θαυμαστές του με ένα βίντεο, στο οποίο -μεταξύ άλλων- υπάρχουν πολλές από τις στιγμές που κατά τη σεζόν έδωσε τα παπούτσια που φορούσε σε αγώνες, σε παιδιά της εξέδρας.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω πως έχει περάσει ένας χρόνος! Νιώθω ευλογημένος που είναι σε θέση να επηρεάζω την επόμενη γενιά μέσω της ιστορίας πίσω από το παπούτσι μου. Να είστε έτοιμοι γιατί το Zoom Freak 2 είναι φωτιά!», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα social media.

I can’t believe it’s been a year! I’m extremely blessed to be in a position to impact the next generation through the story behind my shoe! Be on the look out because the Zoom Freak 2 is 🔥🔥 pic.twitter.com/KnLHMkBhzY