Ο Σακίλ Ο’Νίλ τρόλαρε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, βάζοντας τον στην κορυφή του “Shaqtin’ A Fool”, βάζοντας… για ύπνο τον “Greek freak”.

Το… περίεργο στιγμιότυπο ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μάρκους Σμαρτ στο Game 4 των Μπακς με τους Σέλτικς, μπήκε στο “στόχαστρο” του Σακίλ Ο’Νιλ.

Έχοντας -όπως πάντα- χιουμοριστική διάθεση, ο Σακίλ Ο’Νιλ είδε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ξαπλωμένο στο παρκέ, τον… έβαλε για ύπνο και τον συμπεριέλαβε στο “Shaqtin’ A Fool”, δίνοντάς του μάλιστα και την πρώτη θέση.

“Legend has it, they’re still trying to get up off the floor.” 😅



This edition of #Shaqtin didn’t disappoint pic.twitter.com/pNjRovwHJ5