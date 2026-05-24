Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο T- Center για τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης

Σύσσωμη η οικογένεια Αντετοκούνμπο στο γήπεδο – Γιώργος Λάνθιμος και Βασίλης Σπανούλης είναι επίσης στα court seats
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον τελικό της Euroleague/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε τη θέση του στο T- Center για να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σε ένα καλάθι του Ολυμπιακού στα πρώτα λεπτά του τελικού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σηκώθηκε όρθιος για να πανηγυρίσει για την ελληνική ομάδα, μπροστά σε 16.000 φιλάθλους των Πειραιωτών..

Στο γήπεδο βρίσκονται επίσης και οι Θανάσης, Κώστας και Άλεξ Αντετοκούνμπο, που κάθονται δίπλα στον Βασίλη Σπανούλη, που παρακολουθεί με αγωνία την αγαπημένη του ομάδα. 

«Οι οπαδοί με έχουν δει να παίζω εδώ. Έχω παίξει πολλές φορές σε αυτό το γήπεδο με την εθνική ομάδα», είπε ο «Greek Freak», αρχίκα στις δηλώσεις του στη Euroleague και πρόσθεσε, για το αν μία μέρα θα παίξει κι αυτός στην Euroleague: «Ναι, ναι. Ίσως μια μέρα συμβεί, αλλά αυτή τη στιγμή η εστίασή μου είναι να παίξω στο NBA για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια».

Ο Αντετοκούνμπο στο T- Center
Ο Αντετοκούνμπο στο T- Center/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Ο Σπανούλης, ο Λάνθιμος και ο Κώστας Αντετοκούνμπο στο T- Center
Ο Σπανούλης, ο Λάνθιμος και ο Κώστας Αντετοκούνμπο στο T- Center/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Ο Βασίλης Σπανούλης και ο Κώστας Αντετοκούνμπο
Ο Βασίλης Σπανούλης και ο Κώστας Αντετοκούνμπο/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Γιώργος Λάνθιμος βρίσκεται επίσης, στο T- Center, γνωστός για την αγάπη του για τον Ολυμπιακό, μιας και είναι μόνιμος θαμώνας του Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας. Στο T- Center είναι και ο Νικ Καλάθης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
106
99
88
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo