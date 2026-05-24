Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο T- Center για τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε τη θέση του στο T- Center για να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σε ένα καλάθι του Ολυμπιακού στα πρώτα λεπτά του τελικού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σηκώθηκε όρθιος για να πανηγυρίσει για την ελληνική ομάδα, μπροστά σε 16.000 φιλάθλους των Πειραιωτών..

Στο γήπεδο βρίσκονται επίσης και οι Θανάσης, Κώστας και Άλεξ Αντετοκούνμπο, που κάθονται δίπλα στον Βασίλη Σπανούλη, που παρακολουθεί με αγωνία την αγαπημένη του ομάδα.

I @Giannis_An34 is here courtside, basketball in this city is HUGE and he’s here to witness #F4GLORY pic.twitter.com/zH2MtFU0dK — EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026

«Οι οπαδοί με έχουν δει να παίζω εδώ. Έχω παίξει πολλές φορές σε αυτό το γήπεδο με την εθνική ομάδα», είπε ο «Greek Freak», αρχίκα στις δηλώσεις του στη Euroleague και πρόσθεσε, για το αν μία μέρα θα παίξει κι αυτός στην Euroleague: «Ναι, ναι. Ίσως μια μέρα συμβεί, αλλά αυτή τη στιγμή η εστίασή μου είναι να παίξω στο NBA για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια».

Ο Γιώργος Λάνθιμος βρίσκεται επίσης, στο T- Center, γνωστός για την αγάπη του για τον Ολυμπιακό, μιας και είναι μόνιμος θαμώνας του Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας. Στο T- Center είναι και ο Νικ Καλάθης.