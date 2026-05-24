Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης live ο τελικός του Final Four της Euroleague

Οι Πειραιώτες θέλουν να ανέβουν στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία τους
Τελικός Final Four Euroleague
Telekom Center
61 - 65
3η περίοδος
Παρακολουθήστε live τον τελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center. Οι Πειραιώτες, έχοντας τον κόσμο στο πλευρό τους, είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, την ώρα που οι Μαδριλένοι θα επιχειρήσουν να κάνουν μία υπέρβαση, έχοντας αρκετά προβλήματα τραυματισμών.

22:34 | 24.05.2026

67-68 με τρίποντο του Μαλεντόν

22:34 | 24.05.2026

Μπροστά ο Ολυμπιακός

22:32 | 24.05.2026
67-65 με ΤΡΙΠΟΝΤΟ του Τζόσεφ!!
22:31 | 24.05.2026

64-65 με τρίποντο του Φουρνιέ

22:31 | 24.05.2026

Νέο λάθος από τον Φουρνιέ

22:31 | 24.05.2026

Ο Μπαρτζώκας επιστρατεύει τον Ταϊρίκ Τζόουνς

22:31 | 24.05.2026
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
22:28 | 24.05.2026
Τέλος τρίτης περιόδου: Ολυμπιακός - Ρεάλ 61-65
22:28 | 24.05.2026

61-65 από τον Μιλουτίνοφ στο φινάλε του τρίτου δεκάλεπτου

22:26 | 24.05.2026

59-65 με 2/2 βολές του Μαλεντόν, έπειτα από λάθος του Φουρνιέ

22:26 | 24.05.2026

59-63 με 2/2 βολές του Χεζόνια

22:26 | 24.05.2026
Έχει φτάσει τα 12 λάθη
22:25 | 24.05.2026

Πολλά λάθη από τον Ολυμπιακό, δείγμα της νευρικότητας που έχει

22:24 | 24.05.2026

Τελευταίο λεπτό στο τρίτο δεκάλεπτο

22:22 | 24.05.2026

59-61 με 1/2 βολές του Χεζόνια

22:20 | 24.05.2026

59-60 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ

22:19 | 24.05.2026

58-60 από τον Γουόκαπ

22:18 | 24.05.2026

56-60 με κάρφωμα του ΜακΚίσικ

22:17 | 24.05.2026
Τάιμ άουτ από τον Γιώργο Μπαρτζώκα
22:17 | 24.05.2026

54-60 από τον Χεζόνια στον αιφνιδιασμό

22:17 | 24.05.2026

54-58 με τρίποντο του Φελίζ

22:15 | 24.05.2026

54-55 προβάδισμα για τη Ρεάλ με τον Φελίζ

22:15 | 24.05.2026
26' Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
22:13 | 24.05.2026

Επικές μονομαχίες στο παρκέ του Telekom Center

22:13 | 24.05.2026

54-53 με τρίποντο του Χεζόνια

22:13 | 24.05.2026

Τέταρτο φάουλ ο Καμπάτσο

22:11 | 24.05.2026

Από μία τεχνική ποινή στους δύο παίκτες

22:11 | 24.05.2026

Οι διαιτητές εξετάζουν τη φάση στο βίντεο για να δουν τις ποινές που θα μοιράσουν

22:10 | 24.05.2026
Ένταση στο παρκέ του Telekom Center

ΜακΚίσικ και Καμπάτσο λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια

22:09 | 24.05.2026

54-50 από τον Μιλουτίνοφ

22:08 | 24.05.2026

52-50 με 1/2 βολές του Καμπάτσο

22:07 | 24.05.2026

52-49 με τρίποντο του Γουόκαπ

22:06 | 24.05.2026

49-49 με τρίποντο του Αμπάλδε

22:05 | 24.05.2026

49-46 από τον Χεζόνια

22:03 | 24.05.2026

Η Ρεάλ έχει κολλήσει στην επίθεση, χάνοντας όλα τα σουτ από την περιφέρεια

22:03 | 24.05.2026

49-44 με τρίποντο του ΜακΚίσικ

21:49 | 24.05.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
21:48 | 24.05.2026

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νευρικά το παιχνίδι, η Ρεάλ Μαδρίτης έλεγχε το σκορ με τα τρίποντα του Λάιλς, αλλά η είσοδος Φουρνιέ και Πίτερς άλλαξουν τα δεδομένα και οι Πειραιώτες έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 46-44

21:47 | 24.05.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ολυμπιακός - Ρεάλ 46-44
21:45 | 24.05.2026

46-44 από τον Πίτερς

21:44 | 24.05.2026

44-44 ισοφαρίζει ο Καμπάτσο

21:44 | 24.05.2026

44-42 με τρίποντο του "καυτού" Λάιλς

21:44 | 24.05.2026
44-39 με τρίποντο του Πίτερς
21:43 | 24.05.2026
41-39 απαντάει με τρίποντο ο Φουρνιέ!
21:41 | 24.05.2026

38-39 με τρίποντο του Λάιλς

21:41 | 24.05.2026
38-36 με τον Φουρνιέ να παίρνει τον Ολυμπιακό στις πλάτες του
21:41 | 24.05.2026
2:21: Μπροστά ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά στο παιχνίδι!
21:40 | 24.05.2026

36-36 ισοφαρίζει ο Πίτερς

21:39 | 24.05.2026

34-36 με καλάθι και φάουλ του Φουρνιέ

21:38 | 24.05.2026

31-36 με τρίποντο του Γιουλ

21:35 | 24.05.2026

31-33 με τεράστιο τρίποντο του Φουρνιέ!

21:35 | 24.05.2026

28-33 από τον Φελίζ

21:33 | 24.05.2026

28-31 με τρίποντο του Γουόρντ

21:31 | 24.05.2026

25-31 από τον Λάιλς

21:31 | 24.05.2026
Τάιμ άουτ από τον Σκαριόλο στο 13'
21:30 | 24.05.2026

25-29 μειώνει ο Πίτερς

21:27 | 24.05.2026

23-29 μειώνει ο Ζόζεφ

21:26 | 24.05.2026

21-29 από τον Γουόρντ

21:26 | 24.05.2026

19-29 με τρίποντο του Αμπάλδε

21:26 | 24.05.2026
Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος
21:23 | 24.05.2026
Τέλος πρώτης περιόδου: Ολυμπιακός - Ρεάλ 19-26
21:22 | 24.05.2026

19-26 από τον Χολ

21:21 | 24.05.2026

17-26 από τον Μαλεντόν

21:21 | 24.05.2026

17-24 από τον Φελίζ

21:20 | 24.05.2026

17-22 από τον Γουόρντ

21:20 | 24.05.2026

15-22 από τον Χεζόνια

21:19 | 24.05.2026

Δεύτερο φάουλ για τον Παπανικολάου

21:17 | 24.05.2026

15-20 με 2/2 βολές του Χολ

21:17 | 24.05.2026

13-20 από τον Φελίζ

21:15 | 24.05.2026

13-18 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ

21:15 | 24.05.2026

12-18 με νέο τρίποντο του Λάιλς

21:13 | 24.05.2026
Φοβερός ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού

12-15 με νέο καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ!

21:13 | 24.05.2026

9-15 με τρίποντο του Γουόκαπ

21:12 | 24.05.2026

6-15 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ

21:11 | 24.05.2026

3-15 με τρίποντο του Αμπάλδε

21:10 | 24.05.2026

3-12 με τρίποντο του Λάιλς και πάλι!

21:09 | 24.05.2026

3-9 από τον Μιλουτίνοφ

21:08 | 24.05.2026
3' Τάιμ άουτ από τον Γιώργο Μπαρτζώκα

Πολύ νευρικό το ξεκίνημα των Πειραιωτών

21:08 | 24.05.2026

1-9 με τρίποντο του Λάιλς

21:08 | 24.05.2026

1-6 από τον Λάιλς

21:04 | 24.05.2026

1-4 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ

21:03 | 24.05.2026

Επιθετικό φάουλ του Βεζένκοφ στον Λάιλς

21:03 | 24.05.2026

0-4 από τον Λάιλς

21:02 | 24.05.2026

0-2 από τον Χεζόνια

21:02 | 24.05.2026
Tζάμπολ στον αγώνα
21:00 | 24.05.2026
Οι πεντάδες των δύο ομάδων

Ρεάλ: Καμπάτσο, Λάιλς, Αμπάλδε, Χεζόνια, Οκέκε

Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Μιλουτίνοφ

Εικόνα μέσα από το γήπεδο
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Αποθεώθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης από τον κόσμο στο Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
Θερμή υποδοχή από τους οπαδούς του Ολυμπιακού στον Βαγγέλη Μαρινάκη
Η είσοδος των παικτών του Ολυμπιακού
Οι δωδεκάδες των δύο ομάδων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Λάιλς, Αμπάντε, Καμπάτσο, Οκέκε, Προσίντα, Χεζόνια, Μαλεντόν, Αλμάνσα, Ντεκ, Γιουλ, Φελίζ

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο T-Center (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Αποθέωση για τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο Telekom Center
"Kατακόκκινο" το Telekom Center
Οι Πειραιώτες απέκλεισαν την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, και πλέον θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά απέναντι στην πολυνίκη του θεσμού, Ρεάλ, των 11 Κυπέλλων Πρωταθλητριών-EuroLeague.

 
 

Η Ρεάλ Μαδρίτης παρατάσσεται χωρίς καθαρό πεντάρι

Ταβάρες, Γκαρούμπα και Λεν τέθηκαν νοκ άουτ, με τους Χεζόνια και Λάιλς να καλούνται να παίξουν τον ρόλο του πενταριού

Έμειναν και πάλι εκτός οι Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού είναι ίδια με αυτήν του ημιτελικού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε τους Τόμας Γουόκαπ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κόρι Τζόσεφ, Ντόντα Χολ, Ταίρίκ Τζόουνς, Σακίλ ΜακΚίσικ, Εβάν Φουρνιέ

To τζάμπολ είναι στις 21:00, ωστόσο το γήπεδο είναι γεμάτο εδώ και αρκετές ώρες
Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τα όσα έχουν γίνει αλλά και γίνονται πριν το τζάμπολ του τελικού
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το pregame του τελικού του Final Four της Euroleague
Τα βλέμματα όλων στο "T-Center" της Αθήνας για το κορυφαίο φετινό ματς της Euroleague - Το Newsit.gr σας μεταφέρει το κλίμα πριν το μεγάλο τελικό της Euroleague
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης

