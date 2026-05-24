Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο «T-Center» για τον τελικό της Euroleague, Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

Ο τελικός της Euroleague, Ολυμπιακός – Ρεαλ Μαδρίτης αναμένεται να συγκεντρώσει στο “T-Center” περίπου 18.000 οπαδούς, μεταξύ αυτών και πολλές διασημότητες. Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρεθεί στις court seats του γηπέδου του Παναθηναϊκού.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα και θα παρακολουθήσει από κοντά το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης. Στο πλάι του θα βρεθεί και ο αδερφός του, Κώστας Αντετοκούνμπο (ο παίκτης του Άρη Betsson έχει τη Δευτέρα (25.05.2026) αγώνα στην έδρα της ΑΕΚ, για τα πλέι οφ της GBL, αλλά είναι αμφίβολος λόγω τραυματισμού).

Να υπενθυμίσουμε ότι ο “Greek Freak” είχε παρακολουθήσει από κοντά και το Game 2 των πλέι οφ της Euroleague, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό στο ΣΕΦ (το ίδιο είχε κάνει και ο Νόβακ Τζόκοβιτς).