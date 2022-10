Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστή σε μία νέα ανάρτηση του NBA και εμφανίζεται να διαλέγει τις δεξιότητες που θα ήθελε να έχει, από θρύλους του μπάσκετ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρει ότι θα ήθελε να έχει το σουτ μέσης απόστασης του Μάικλ Τζόρνταν, την κίνηση στα πόδια του Κόμπι Μπράιαντ, το τρίποντο του Ρέτζι Μίλερ, την κυριαρχία του Σακίλ Ο’Νιλ, αλλά και την πάσα πίσω από την πλάτη του Μάτζικ Τζόνσον.

Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι για τα παιχνίδια του NBA εκτός των ΗΠΑ και το twitter της διοργάνωσης, δεν σταματά να ανεβάζει video με τον Έλληνα φόργουορντ στα social media.

A little bit of MJ? A little bit of Magic?



Giannis picks which skills he’d be want from NBA legends 👀 #NBAinAbuDhabi pic.twitter.com/bxcIO3Aycx