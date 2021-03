Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βαδίζει στα χνάρια του Μάικλ Τζόρνταν (video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA, κερδίζοντας και το βραβείο του MVP στο All Star Game.

Ο Έλληνας φόργουορντ, με το νέο του επίτευγμα, κατάφερε να μπει σ’ ένα κλειστό γκρουπ. Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ των Μπακς έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με MVP σε Regular Season και All Star Game, καθώς και με βραβείο του καλύτερου αμυντικού της χρονιάς.

Οι άλλοι δύο που έχουν πετύχει κάτι ανάλογο είναι οι Μάικλ Τζόρνταν και Κέβιν Γκαρνέτ.

The only players to ever win MVP, All-Star MVP & DPOY:



Giannis Antetokounmpo

Michael Jordan

Kevin Garnett#NBAAllStar pic.twitter.com/womN9vMknj