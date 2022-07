Μετά από δύο χρόνια στην Αλ Κορ, ο Γιάννης Φετφατζίδης βρήκε νέα ποδοσφαιρική στέγη, αλλά θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο Κατάρ.

Ο 31χρονος Γιάννης Φετφατζίδης έδωσε τα… χέρια με την Αλ Σαϊλίγια, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με την ομάδα του Κατάρ.

Την προηγούμενη διετία, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε στην Αλ Κορ, “μετρώντας” 13 γκολ σε 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

🔵⚫️ @AlSailiyaclub announce the contract with Greek player Fetfa for one season#QNBStarsLeague pic.twitter.com/oGqn692oRI