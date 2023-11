Ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετώπισε τη Λειψία για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League και ο Γιάννης Σφαιρόπουλος βρέθηκε στην εξέδρα για να παρακολουθήσει τον αγώνα.

Ο Σφαιρόπουλος είναι εδώ και λίγες ημέρες ο νέος προπονητής του Ερυθρού Αστέρα στο μπάσκετ και έτσι είχε την ευκαιρία να βρεθεί στο «Μαρακανά» του Βελιγραδίου, για να δει από κοντά την αναμέτρηση του Champions League.

Ο Έλληνας τεχνικός έκανε μάλιστα ο ίδιος σχετική ανάρτηση στο twitter, με video από την κερκίδα των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα και έγραψε: “Το πρώτο μου παιχνίδι Champions League στο Βελιγράδι! Καλή τύχη Αστέρα!”

My first @ChampionsLeague game in Belgrade!

Good luck @crvenazvezdafk 🔴⚪️ pic.twitter.com/fFwJnC3oGt