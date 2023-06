Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον Μάικ Μαλόουν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA με τους Νάγκετς.

Οι Νάγκετς κατέκτησαν το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους στο NBA, με τον Μάικ Μαλόουν να είναι ο προπονητής που κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του Ντένβερ στην κορυφή του κόσμου.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος συνεχάρη τον τεχνικό των Νάγκετς για το σπουδαίο επίτευγμα, αποκαλύπτοντας και το το άγνωστο κοινό παρελθόν τους/

Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο Summer League του ΝΒΑ το 2006, όταν ο Σφαιρόπουλος είχε ενταχθεί στο τεχνικό τιμ των Καβαλίερς, στους οποίους ο Αμερικανός ήταν τότε βοηθός προπονητή.

«Συγχαρητήρια στον προπονητή Μάικλ Μαλόουν. Του αξίζουν όλα τα εύσημα για αυτή την τεράστια επιτυχία, Είμαι χαρούμενος που μπορώ να τον αποκαλώ φίλο μου από τότε που γνωριστήκαμε στο Λας Βέγκας το 2006», έγραψε συγκεκριμένα ο Σφαιρόπουλος.

Congrats to coach Michael Malone👏🏻

He deserves all the credit for this huge success 🙌🏼

I’m happy to be able to call him my friend ever since we met in Las Vegas in 2006 🤝#nba #Nuggets pic.twitter.com/kVRlVVwKRU