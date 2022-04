Ο Γιώργος Γιακουμάκης σκόραρε για μια ακόμα φορά για την Σέλτικ, αλλά στη συνέχεια στάθηκε… άτυχος και έγινε αναγκαστική αλλαγή, λόγω τραυματισμού.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης σκόραρε στο 22′ της αναμέτρησης κόντρα στη Σεντ Τζόνστον, κάνοντας το 2-0 για τη Σέλτικ. Τα πράγματα, όμως, δεν εξελίχθηκαν καλά για τον Έλληνα επιθετικό.

Πέντε λεπτά μετά το γκολ που πέυχε, ο Γιακουμάκης τραυματίστηκε στο γόνατο και ο Άγγελος Ποστέκογλου προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή. Για την ιστορία, η Σέλτικ διέλυσε εντός έδρας την Σεντ Τζόνσον με 7-0.

BREAKING! Giorgos Giakoumakis in Celtic injury worry as striker hobbles off before half-hour vs St Johnstonehttps://t.co/FopeTxLWXT pic.twitter.com/Be5xEGOYgS