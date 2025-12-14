Συμβαίνει τώρα:
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έπιασε τον Γιάννη Ιωαννίδη και έγραψε ιστορία στον Ολυμπιακό

Ρέκορντμαν στον Ολυμπιακό ο Έλληνας κόουτς
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγραψε ιστορία στο ματς του Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός για τη 10η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφτασε τα 208 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, πιάνοντας σε παρουσίες τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη.

Νωρίτερα, στις 14 Νοεμβρίου, ο κόουτς του Ολυμπιακού είχε πιάσει τον Φαίδωνα Ματθαίου στις 205 συμμετοχές.

Καλώς εχόντων των πραγμάτων, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα κάνει απόλυτα δικό του το ρεκόρ την επόμενη Κυριακή (21.12.2025) στο εντός έδρας παιχνίδι (13:00) με τον Κολοσσό Ρόδου για την 11η αγωνιστική της GBL.

