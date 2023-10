Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει πάρει “φωτιά” και σκοράρει κατά ριπάς με τη φανέλα της Αλ Νασρ, η οποία αποφάσισε να εντάξει στο δυναμικό της και έναν… δεύτερο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο γιος του Πορτογάλου σούπερ σταρ, Κριστιάνο Ρονάλντο τζούνιορ, υπέγραψε με την Αλ Νασρ, για να αγωνιστεί στην ομάδα κάτω των 13 ετών της ομάδας της Σαουδικής Αραβίας.

Ο μικρός Κριστιάνο Ρονάλντο θα ξεκινήσει σύντομα προετοιμασία με τη νέα του ομάδα, για να φορέσει τη φανέλα της στα παιχνίδια του πρωταθλήματος U13 και να ακολουθήσει τα… χνάρια του πατέρα του.

🚨🟡🔵 Cristiano Ronaldo Jr signs with Al-Nassr U13 team — here we go!



The agreement has been signed as Cristiano’s son will start training in the next days.



He will wear number 7.



Cristiano once said: “My son tells me: dad, hold on a few more years, I want to play with you!”. pic.twitter.com/uUp25lelRJ