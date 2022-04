Ο Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία των Σακραμέντο Κινγκς και αναδείχθηκε πρωταθλητής του NBA με τους Ντάλας Μάβερικς του Ντιρκ Νοβίτσκι.

Στα “χνάρια” του λοιπόν, φαίνεται ότι βρίσκεται και ο γιος του “Πέτζα” με την Αλέκα Καμηλά, Αντρέι, ο οποίος στα 19 του χρόνια, έχει ήδη αρχίσει να κερδίζει τα “βλέμματα” στις ΗΠΑ, με τις επιδόσεις του στο μπάσκετ.

Ο μικρός Στογιάκοβιτς ήταν εξαιρετικός στο τουρνουά Adidas Indy, θυμίζοντας τον πατέρα του στο σουτ και φέρεται να έχει ήδη πάνω από 10 προτάσεις για να επιλέξει ομάδα στο κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών.

2023 Andrej Stojakovic was in his bag at Adidas Indy 🎒 Son of 3x NBA All-Star Peja! @AndrejSto2 @Compton_Magic pic.twitter.com/sxuK6bNQKo