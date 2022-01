Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι φοβερός τύπος και το έδειξε ακόμα μία φορά μετά το φινάλε του αγώνα της Λίβερπουλ με την Κρίσταλ Πάλας.

Ο Γερμανός προπονητής της Λίβερπουλ είχε πολλά κέφια μετά το διπλό της ομάδας του στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας (1-3), το οποίο διατήρησε την ομάδα του ζωντανή στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League.

Μετά το τέλος του αγώνα και συγκεκριμένα την ώρα που το πούλμαν της Λίβερπουλ ήταν έτοιμο να φύγει από το γήπεδο, ο Κλοπ κατέβηκε με μπύρες στο χέρι και της έδωσε στους οπαδούς της ομάδας που βρισκόταν στο σημείο.

Όπως ήταν φυσικό, το βίντεο με το “κέρασμα” του Κλοπ έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Απολαύστε το στιγμιότυπο:

Klopp handing out beers to Liverpool fans after their game today.



You can take the man out of Germany… 🍻



(via @DeanCoombes)pic.twitter.com/KyR4eJcGiR