Την τεχνική ηγεσία της Ζαλγκίρις Κάουνας ανέλαβε ο Γιούρι Ζντοβτς, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Λιθουανίας.

Ο Γιούρι Ζντοβτς είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής της Ζαλγκίρις Κάουνας. Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ πέφτει στα… βαθιά, καθώς στη “διαβολοβδομάδα” της Euroleague οι Λιθουανοί αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον Ερυθρό Αστέρα (13/10) και τον Ολυμπιακό (15/10).

«Δεν είχα να σκεφτώ κάτι άλλο. Με ήθελε η Ζαλγκίρις και είμαι στην Euroleague. Είχα 2-3 προτάσεις από ομάδες της Euroleague, αλλά έπρεπε να τις αρνηθώ γιατί τότε είχα ομάδα. Δεν είναι εύκολο. Στο τέλος της ημέρας, το να δουλεύεις στη Ζαλγκίρις είμαι μια μεγάλη ευκαιρία», είπε μεταξύ άλλων ο Σλοβένος προπονητής.

