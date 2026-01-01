Αθλητικά

Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι σκέφτεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό σύμφωνα με την Equipe

Αβέβαιο εμφανίζεται το μέλλον του Τούρκου εξτρέμ στον Ολυμπιακό
Ο Γιαζίτσι με τη φανέλα του Ολυμπιακού
Ο Γιαζίτσι με τη φανέλα του Ολυμπιακού / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι ξεκίνησε δυνατά τη φετινή σεζόν στον Ολυμπιακό, αλλά πλέον δεν βρίσκεται στις βασικές επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και η γαλλική Equipe υποστηρίζει ότι σκέφτεται να αποχωρήσει άμεσα από την ομάδα.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Γιουσούφ Γιαζίτσι εξετάζει το ενδεχόμενο της μετεγγραφής του από τον Ολυμπιακό σε άλλη ομάδα, τον φετινό χειμώνα, ώστε να βρει μία ομάδα που θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Ο Τούρκος εξτρέμ έχασε την περσινή σεζόν με τραυματισμό, αλλά φέτος “μετράει” 191 λεπτά στη Super League και τέσσερις συμμετοχές στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, όπου έχει σκοράρει και τέσσερις φορές.

