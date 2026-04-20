Ο Γκεόργκε Χάτζι νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ρουμανίας

Ο ιστορικός Ρουμάνος πρώην ποδοσφαιριστής θα καλύψει το κενό που άφησε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ο Γκεόργκε Χάτζι είναι ο νέος τεχνικός της Εθνικής ομάδας της Ρουμανίας, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Το κενό που άφησε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου και βύθισε στη θλίψη όλο τον χώρο του ποδοσφαίρου, θα καλύψει ο ιστορικός Ρουμάνος ποδοσφαιριστής Γκεόργκε Χάτζι για να οδηγήσει την Εθνική Ρουμανίας σε νέες επιτυχίες, μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ του 2026.

Ο Χάτζι μέχρι πρότινος ήταν στον πάγκο της Φαρούλ, ενώ στην προπονητική του καριέρα έχει περάσει από τις Βιτορούλ, Γαλατασαράι, Στεάουα Βουκουρεστίου και Μπούρσασπορ.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
167
102
91
83
81
