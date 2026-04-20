Ο Γκεόργκε Χάτζι νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ρουμανίας

Ο Γκεόργκε Χάτζι είναι ο νέος τεχνικός της Εθνικής ομάδας της Ρουμανίας, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Το κενό που άφησε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου και βύθισε στη θλίψη όλο τον χώρο του ποδοσφαίρου, θα καλύψει ο ιστορικός Ρουμάνος ποδοσφαιριστής Γκεόργκε Χάτζι για να οδηγήσει την Εθνική Ρουμανίας σε νέες επιτυχίες, μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ του 2026.

Romanya Futbol Federasyonu, Gheorghe Hagi ile milli takım teknik direktörlüğü görevi için 4 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/6UfU6DVzfl — Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) April 20, 2026

Ο Χάτζι μέχρι πρότινος ήταν στον πάγκο της Φαρούλ, ενώ στην προπονητική του καριέρα έχει περάσει από τις Βιτορούλ, Γαλατασαράι, Στεάουα Βουκουρεστίου και Μπούρσασπορ.