Ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς των τελευταίων δεκαετιών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Γκονσάλο Ιγκουαΐν ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Με δάκρυα στα μάτια, ο Ιγκουαΐν δήλωσε ότι η φετινή σεζόν στο MLS θα είναι η τελευταία της σπουδαίας καριέρας του και έτσι έχει μπροστά του μόλις δύο ακόμη αγώνες με την Ίντερ Μαϊάμι, στην οποία και αγωνίζεται εδώ και μία διετία.

Ο Αργεντινός επιθετικός έχει όμως πίσω του μία “μυθική” πορεία στο ποδόσφαιρο, καθώς αγωνίστηκε συνολικά σε 782 παιχνίδια, πετυχαίνοντας 361 γκολ και κατακτώντας 14 τρόπαια σε 17 χρόνια ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, συνδέοντας το όνομά του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Νάπολι, αλλά και τη Γιουβέντους.

Gonzalo Higuaín got emotional announcing his retirement from professional football 🥺 pic.twitter.com/OKtgV4gJop

17 years

782 games

361 goals

14 trophies



Gonzalo Higuaín announces he will retire at the end of the 2022 MLS season. What a career 👏 pic.twitter.com/4bGB3H4hpa