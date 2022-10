Οι Μπόστον Σέλτικς πάτησαν το… γκάζι στο τέλος και νίκησαν με 112-94 των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, με τον Γκραντ Γουίλιαμς να έχει 10 πόντους με 2/3 τρίποντα.

Κι αν στο παρκέ συνέβαλε λίγο στη νίκη της ομάδας του, ο Γουίλιαμς κατάφερε να “κλέψει” την παράσταση μετά το τέλος του αγώνα των Μπόστον Σέλιτκς, αφού εμφανίστηκε για δηλώσεις, φορώντας τη στολή του Μπάτμαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σέντερ των “Κελτών” θέλησε έτσι να γιορτάσει το Halloween στις ΗΠΑ, αλλά “τρέλανε” τον συμπαίκτη του και ηγέτη της ομάδας, Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος του φώναζε “τι στο καλό κάνεις;”, όταν τον είδε να μιλάει ντυμένος με αυτόν τον τρόπο, στα Media.

Tatum yelling, “Yo what the fuck is you doing?” Is priceless https://t.co/ttAljIKLkv