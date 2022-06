Ο Μέισον Γκρίνγουντ, θα παραμείνει ελεύθερος με εγγύηση για την κατηγορία του βιασμού και για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Μάντσεστερ.

Ο Μέισον Γκρίνγουντ συνεχίζει να έχει προβλήματα με τη Δικαιοσύνη, αφού μπορεί να παραμένει ελεύθερος με εγγύηση για τις κατηγορίες που του προσάπτονται, αλλά οι έρευνες συνεχίζονται σύμφωνα με την Αστυνομία του Μάντσεστερ.

Υπενθυμίζεται, ότι ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε συλληφθεί στις 31 Ιανουαρίου με τις κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση.

Ο Άγγλος μετά τις κατηγορίες είναι εκτός πλάνων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ συνεχίζει να δεσμεύεται με συμβόλαιο εως το 2025.

Manchester United’s Mason Greenwood remains on bail following Thursday’s hearing over allegations he raped and assaulted a woman.https://t.co/NBuAlKXwfw