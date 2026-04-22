Ο Γουεμπανιάμα είχε σοκαριστική πτώση με το κεφάλι στο παρκέ και υπέστη διάσειση στο ματς Σπερς – Μπλέιζερς

Ο Γάλλος σταρ ανησύχησε τους φίλους του μπάσκετ με την τρομακτική πρόσκρουση στο έδαφος
Ο Γουεμπανιάμα στο έδαφος μετά τον τραυματισμό του/ Mandatory Credit: Scott Wachter-Imagn Images

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα επισκίασε τα πάντα στο παιχνίδι των Σπερς με τους Μπλέιζερς, καθώς αποχώρησε με διάσειση μετά από μόλις 11′ συμμετοχής.

Η τρομακτική πτώση με το πρόσωπο στο παρκέ του Γουεμπανιάμα στο δεύτερο δωδεκάλεπτο σόκαρε τους φίλους των Σπερς, αλλά και τους μπάσκετ, καθώς ο Γάλλος έπεσε με πολλή δύναμη χωρίς να προλάβει να προστατεύσει το κεφάλι του.

Μετά από φάουλ σε προσπάθεια προς το καλάθι ο καλύτερος αμυντικός της χρονιάς στο NBA έχασε την ισορροπία του και έπεσε με δύναμη με το πρόσωπο στο έδαφος. Το σαγόνι του χτήπησε στο παρκέ με αποτέλεσμα να υποστεί διάσειση.

 

Ο 22χρονος έμεινε στο παρκέ εμφανώς ζαλισμένος για λίγα δευτερόλεπτα και αποχώρησε για να επιβεβαιωθεί η διάσειση που υπέστη και να τεθεί άμεσα στο πρωτόκολλο του NBA.

Ο κανονισμός της λίγκας αναφέρει ότι θα πρέπει να παραμείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 48 ώρες και να περάσει από αξιολόγηση για να πάρει το «πράσινο φως» για να επιστρέψει. Αυτό σημαίνει ότι είναι αμφίβολη η παρουσία του και στο Game 3 της σειράς (25/04/26, 05:30).

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
137
134
102
82
